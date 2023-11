Alex Prass: „Das ist das Ergebnis harter Arbeit“

Schön rasant war deine Entwicklung bis hin zum ÖFB-Teamspieler. Welche Träume hast du aktuell im Kopf?

Ehrlich gesagt geht es in meinem Kopf gerade um das nächste Training und dann das nächste Spiel mit Sturm. So müssen wir alle denken, dürfen nicht zu weit nach vorne schauen. Sicherlich ist es ein Traum von mir, nächstes Jahr bei der Euro dabei zu sein. Und ich habe auch den Traum, mit Sturm Meister und am besten wieder Cupsieger zu werden. Und international was zu reißen! Aber wir fahren am besten, wenn wir nur auf die nächsten Aufgaben schauen.