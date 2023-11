Auto erfasst auf Schutzweg Mutter mit Kinderwagen

Die 30-jährige Kroatin schob am Montag gegen 10.30 Uhr den Kinderwagen mit ihrem sieben Monate alten Sohn darin über die Rohrerstraße im Gemeindegebiet von Zell am Ziller. In dem Moment fuhr ein 30-jähriger Einheimischer mit seinem Auto die Straße entlang. Der genaue Unfallhergang steht nicht fest, laut Polizei erfasste der Autolenker jedenfalls die Frau am Zebrastreifen.