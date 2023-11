Fußball-Krawalle: „Alles andere, nur keine Fans!“

Es stellt sich - auch unseren Leserinnen und Lesern - die Frage, warum es insbesondere im Fußballbereich so häufig zu solchen Vorfällen kommt. In extremen Fällen befinden sich dann Fans sogar in Lebensgefahr, so wie beim letzten Bundesliga-Spiel in Deutschland. Dass es diesbezüglich längst Handlungsbedarf gäbe und man oft erst verspätet reagiert, regt viele Kommentierende auf.