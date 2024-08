Privatflüge: Wann haben sie ihre Berechtigung?

Es gibt Menschen, die davon träumen, sich in einen Privatjet zu setzen und in einem bequemen Sitz mit edlem Wein vor sich zu fliegen. Ein Privileg, das meist Personen aus der Politik, Prominenten oder manchen Geschäftsreisenden vorbehalten ist. Keine Frage, solch ein Flug bietet eine Exklusivität und einen Komfort, den man sonst eher vermisst. Aber braucht es das in der heutigen Zeit noch? Was meinen Sie?