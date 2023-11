Erschöpfter Schneeschuhwanderer gerettet

Am Wochenende wurde es in der Obersteiermark winterlich und auf den Bergen liegt viel Neuschnee. Das war so prognostiziert und dennoch plante ein Schneeschuhwanderer in dieser Woche eine mehrtägige Tour von Bad Ischl über das Tote Gebirge bis nach Hinterstoder. Laut steirischer Bergrettung war der Mann bereits drei Tage unterwegs und hat im Biwak geschlafen, als am Samstagmorgen dann aber Schluss war.