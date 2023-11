Gedenkmarsch für ermordete Frauen in Graz

Wieso mussten heuer in der Steiermark schon 12 Frauen gewaltsam sterben? Und wie wollen wir uns an sie erinnern? Am heutigen Tag gegen Gewalt an Frauen gedachten Aktivistinnen der Toten - mit einem Marsch und einem Kunstprojekt auf der Fassade des Kunsthauses. Auch die Farbe Orange soll darauf aufmerksam machen.