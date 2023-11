Erkältungen sorgen für Ausfälle am Arbeitsplatz

Ausfälle in vielen Bereichen

So versucht das verbleibende Lehrpersonal am Europagymnasium durch geschickte Supplierpläne die Ausfälle so gut es geht zu kompensieren – auch die Eltern wurden bereits dahingehend informiert. „Notfalls müssen vereinzelt Klassen zusammengelegt werden. Sollte es doch zu Stundenausfällen kommen, werden die Kinder in der Tagesbetreuung der Schule beaufsichtigt“, erklärt Birgit Kopf von der Bildungsdirektion OÖ. Für die Linz AG scheint das Schlimmste hingegen bereist vorbei zu sein. Dort musste wegen hoher Krankenstandzahlen bereits ab Mitte Oktober auf einen Sonderfahrplan umgestellt werden, der mit heutigem Tag endet. Lediglich Einschubfahrten in Spitzenzeiten könnten vorläufig noch nicht durchgängig angeboten werden, teilte das Unternehmen mit.