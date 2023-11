„Schilling-Schloss“ um 2,3 Millionen Euro zu haben

„Spottpreis“ war Gemeinde zu teuer

Damals wurde das Liechtenstein-Schloss der Gemeinde um einen Schilling angeboten. So günstig der Anschaffungspreis, so teuer die Instandhaltungskosten. Der Gemeinderat lehnte dankbar ab, was einige Ortspolitiker – wenn schon nicht auf finanzieller Sicht, dann aus sentimentalen Gründen – bis heute bereuen.