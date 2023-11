Weltgrößter Eisberg treibt in Richtung Atlantik

„Regelrechten Sprint hingelegt“

„Er saß seit 1986 am Boden (des Weddellmeeres, Anm.), aber irgendwann wurde er so klein, dass er den Halt verlor und sich zu bewegen begann. A23a hat in den vergangenen Monaten, angetrieben durch Winde und Strömungen, einen regelrechten Spurt hingelegt und passiert nun die Nordspitze der antarktischen Halbinsel“, wird Forscher Andrew Fleming von der Britischen Gesellschaft für Antarktisforschung (BAS) von der BBC zitiert.