Alle ÖSV-Adler qualifiziert - Schreck für Kraft

Beim Weltcup-Auftakt der Skispringer in Ruka sind alle sechs Österreicher am Samstag (16:15 Uhr) dabei. In der Qualifikation setzte sich am Freitag der Deutsche Andreas Wellinger mit 144 Metern 2,3 Zähler vor dem Schweizer Gregor Deschwanden durch. Bester Österreicher war Clemens Aigner nach einem 142,5-m-Satz als Vierter, Daniel Tschofenig (139) wurde Achter.