Foltermord: Steirerin sah eigenen Vater sterben

Gerade erst aus der Obersteiermark für einen Besuch nach Rumänien gereist, wurde die 23-Jährige jüngst in der Villa ihres Vaters in Sibiu mitten in der Nacht durch Lärm aus dem Schlaf gerissen. Die junge Frau verließ ihr Zimmer im 1. Stock und erblickte drei maskierte Männer, die ihren Vater Adrian K. im Erdgeschoss malträtierten.