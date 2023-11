Freund von Todesopfer erhebt Vorwürfe gegen Hotel

Was genau in den letzten Minuten des Lebens der 32-Jährigen passiert war, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. „Ich denke, dass Sie in Panik war, weil sie von der Strömung weg von der Insel getrieben wurde und dann dagegen angekämpft hat. Genau das ist meiner Freundin wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Den Rest möchte ich mir nicht ausmalen“, so der Hesse, der mit seiner tragischen Geschichte Urlauber vor den tödlichen Gefahren eindringlich warnen will.