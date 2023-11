Urlauberin stirbt beim Schnorcheln auf Malediven

Kritik an Rettungseinsatz

Das Resort gab die Dauer des Rettungseinsatzes, der am vergangenen Samstag gegen 11 Uhr (Ortszeit) ablief, mit 20 Minuten an. Augenzeugen, die nach Hilferufen aus dem Wasser Alarm geschlagen und die Aktion beobachtet hatten, berichteten hingegen von rund 40 Minuten, die zwischen Alarmierung und Bergung der mutmaßlich Ertrunkenen vergingen - wohl auch, weil die Boote nicht sofort verfügbar gewesen und erst nach gut 15 Minuten angerückt seien.