Verschlepptes Kind von Putin-Freund „adoptiert“

Nach russischer Darstellung werden die Kinder nicht entführt, sondern vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit gebracht. Laut Lwowa-Belowa gibt es keine Adoptionen ukrainischer Kinder. Man nehme sie lediglich in Pflege oder Vormundschaft. Auf Anfrage der BBC erklärte die russische Regierung aber, dass es „inkorrekt“ sei, dass es keine Adoptionen gebe. Denn solche autorisiere man in den Gebieten, die Russland in der Ukraine besetzt hält und nun zu eigenem Staatsgebiet erklärt hat.