Nach Vegas-Ausraster: Nachspiel für Toto Wolff!

Die Formel-1-Stewards haben Ferrari-Teamchef Fred Vasseur und Mercedes-Boss Toto Wolff wegen ihres Verhaltens auf einer Pressekonferenz beim Großen Preis von Las Vegas in der vergangenen Woche formell verwarnt! Die entsprechende Anhörung habe ergeben, dass beide Teamchefs gegen einen Artikel des Internationalen Sportkodex der FIA verstoßen hätten, in dem es um die „moralische Verletzung“ des Dachverbandes oder des Motorsports an sich gehe.