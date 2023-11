Die unsozialen Medien: Hamas-Terror auf Instagram

Topmodel Bella Hadid (27) leidet unter dem Krieg in Nahost: Vater Mohamad ist Jordanier mit palästinensischen Wurzeln. Anteilnahme drückt die Dame mit 61 Millionen Followern in Instagram-Storys aus: Hadid verlinkte Bilder und Videos vom Einsatz Israels nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober - mit leidenden Kindern aus „Gaza“. Doch die Fotos stammten aus Syrien.