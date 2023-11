Die kleine Botin füllt ihren Tank

Das Jahr geht langsam aber doch zu Ende und ich habe seit Wochen den Eindruck, die Luft ist raus. Die anstehenden Schularbeiten bestimmen die Tage, die letzten Aufträge für 2023 sind geplant, Events eingetragen, Adventkalender und erste Geschenke vorbereitet. Und ich hatte ein Gefühl von Leere und Energielosigkeit. Was zum einen sicher daran liegt, dass ich einfach kein Wintertyp bin und in der kalt-nassen Jahreszeit mehr Energie aufwenden muss, um in Schwung zu bleiben. Andererseits hat dieses Jahr Themen aufgezeigt und Tatsachen an die Oberfläche gebracht, die erst mal verarbeitet werden wollen.