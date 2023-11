ORF-Duo über Nagelsmann: „Erbärmlich, unsportlich“

Sperre für Wimmer in der Bundesliga

Eine ähnliche Situation hatte Anfang Oktober in der heimischen Bundesliga für Wirbel gesorgt. Austria-Wien-Trainer Michael Wimmer hatte im Derby gegen Rapid (0:0) seinem Torhüter Christian Früchtl in einer Spielpause nach der zweiten Roten Karte gegen sein Team eine Verletzung am Oberschenkel signalisiert. Eine bedingte Sperre von einer Partie wurde vom Bundesliga-Strafsenat gegen den Deutschen wegen Verletzung des Fair-Play-Gedankens ausgesprochen.