Biomassekesselkrise sorgt für Pleite im Innviertel

Perfektion im Fokus, lautet das Motto der Primatech Metallverarbeitung GmbH, über die am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht in Ried im Innkreis eröffnet wurde. Der Österreichische Verband Creditreform berichtet von Passiva, die sich auf zumindest 1,5 Millionen Euro belaufen. Mehr als 200 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen, das 2006 gegründet wurde, hat seinen Sitz in St. Marienkirchen/Schärding.