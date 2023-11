Wer die heimliche Aufnahme gemacht hat …

Wir sind genau so!

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann also wieder einmal seine mahnenden Worte auspacken. Es ist nicht das erste Mal, dass mit heimlichen Aufnahmen ein Sittenbild unserer heimischen Politik aufgedeckt wird. So geht es da oben zu, so wollen es sich die Mächtigen richten, von Konsequenzen ist man weit entfernt. Dieses Mal ist VdB deswegen zu korrigieren: Wir sind genau so!