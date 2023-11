4 Teenager in Wales bei Campingausflug gestorben

Fahrzeug kam in Kurve von Fahrbahn ab

„Das Auto ist in einer Kurve von der Straße abgekommen, der Fahrer hat offenbar die Kontrolle verloren und ist im Wasser in einem Graben gelandet. Der Unfall könnte sich bereits am Sonntagmittag ereignet haben, aber die Polizei wurde erst mehr als 24 Stunden später darüber informiert“, erzählte eine Quelle gegenüber „Daily Mail“. Das Wrack wurde am Dienstag auf dem Dach liegend und teilweise im Wasser versunken gefunden, teilten die Einsatzkräfte mit.