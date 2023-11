Bewährungsstrafe wegen Handel mit Nazi-Zeug

Kistenweise stellten Polizisten sogenannte Devotionalien aus der Zeit des Nationalsozialismus beim Angeklagten sicher: „Alles Mögliche war dabei“, zählte Staatsanwalt Florian Weinkamer im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes auf. 262 Stück Abzeichen und Orden, 17 Aufnäher, 29 Ringe, 18 Postkarten, 11 Briefmarken, fünf Feuerzeuge, drei Armbinden: all dies mit Symbolen und Zeichen der Nazis. Das war aber weit noch nicht alles: Beamte fanden auch fast 500 Münzen, mehrere „Mein Kampf“-Bücher und verschiedene Dolche, Säbel und sogar einen Fotoapparat der damaligen Luftwaffe. „Er hat sogar selbst für Nachschub gesorgt, in dem er Hitler-Porträts einrahmte und verkaufte“, unterstrich der Ankläger. Zudem gebe es eindeutige WhatsApp-Nachrichten, daher gäbe es „keinen Zweifel an einer Wiederbetätigung“.