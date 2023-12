„Mach Plätzchen“ - so bekommen Sie es gebacken

Selbst Menschen, die sich nicht so gerne in der Küche aufhalten, lassen sich zumindest hinreißen, Rührschüssel, Nudelwalker und Ausstecher aus der Schublade zu kramen - für den besten Freund des Menschen! „Und wenn du den Sabber deines Hundes siehst, weißt du, dass sich die liebevolle Arbeit gelohnt hat“, schreibt Autorin und Tierfreundin Alessandra Vicario in ihrem neuen Buch: „Mach Plätzchen“.