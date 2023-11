Mit der „Krone“ zum Konzert von Voodoo Jürgens

Austropop trifft Wiener Soul - so lässt sich Voodoo Jürgens und sein Stil beschreiben. Mehr Grautöne, mehr Gefühl und mehr Soul Wiener Art. Am 16. Dezember tritt der Austropop-Soul Sänger mit seiner Band im Kaisersaal St. Johann in Tirol auf und wir verlosen 5x2 Karten.