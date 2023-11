Diebe stahlen in Tirol 350 Laufmeter Erdkabel

Wann genau die Tat verübt wurde, ist vorerst nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl zwischen 17. und 20. November begangen wurde. Tatort war eine Großbaustelle in der Spornbergerstraße in Schwaz. Insgesamt rund 340 Laufmeter Energie-Erdkabel fielen den Gaunern in die Hände.