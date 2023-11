Showdown: Wilder Westen im südlichen Burgenland

Mit Vollgas zur Mama!

Mit dem hatte er es eilig am 20. Juni - Ziel war eine Siedlung in Unterwart, wo die Mama wohnt. Auf polizeideutsch nennt man es wohl „überhöhte Geschwindigkeit“, mit der der Bursch durch eine Wohnstraße donnerte. Ein Anrainer, maßlos erbost, hüpfte auf die Fahrbahn. „Ich habe beide Arme seitlich von mir gestreckt, so unter dem Motto: Was soll das?“ Offenbar wurde der Lenker dessen via Rückspiegel ansichtig. Er schliff sich ein und schaltete in den Retourgang. „Die Reifen haben geraucht. Er ist auf mich zugerast und ich musste zur Seite springen, sonst hätte er mich womöglich erwischt“, so der Zeuge beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt.