Anklage nach Handel mit über 40 Kilo Suchtgift

Ein in Salzburg lebender Bosnier (36) wird sich demnächst wegen Suchtgift-Handels im großen Stil vor einer Richterin des Landesgerichtes verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Linz hat Anklage erhoben: Der Salzburger war sozusagen die rechte Hand für einen größeren Rauschgift-Händler. Als Kurier transportierte der Angeklagte offenbar die illegale Ware von A nach B. Und er stellte laut Anklage auch ein Drogen-Versteck zur Verfügung – ein Kellerabteil in einem Mehrparteienwohnhaus in Salzburg.