Gute 2. Runde Strakas bei World Tour Championship

„Race to Dubai“-Trophäe an McIlroy

Der Däne Nicolai Höjgaard liegt nach einer 66er-Runde solo und mit zwei Schlägen Vorsprung auf ein Quintett in Führung. Der Nordire Rory McIlroy spielte Par und fiel damit auf Rang 34 zurück. Der 34-jährige Weltranglisten-Zweite stand schon vor dem Turnier in Dubai als Gesamtsieger der World Tour fest. McIlroy wird am Sonntag zum insgesamt fünften Mal nach 2012, 2014, 2015 und 2022 die „Race to Dubai“-Trophäe überreicht bekommen.