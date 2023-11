Ja, mit dem richtigen Trick geht das ganz leicht!

Petra Herzog, Mental- und Entspannungstrainerin sagt ja. Anfangen muss man – wie sollte es auch anders sein – bei sich selbst. Auch bei ihr war das so. „Seit ich mein Denken geändert habe, lasse ich mir von mir selbst nicht mehr alles gefallen“, schmunzelt die Golserin. Diese Diskussionen mit sich selbst finden durchaus humorvoll statt. Wie das geht, vermittelt sie am 23. November von 18.30 bis 20 Uhr in einem interaktiven Vortrag im Jetelhaus in Gols.