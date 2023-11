Zutaten jetzt alle teurer - mit nur einer Ausnahme

Inflation bei 5,4 Prozent

Laut Statistik Austria lag die Gesamtinflation im Oktober bei 5,4 Prozent. Das sei der niedrigste Wert seit Jänner 2022, sagte Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung. Gastronomie und Hotellerie waren die Hauptpreistreiber, gemeinsam mit dem Bereich Wohnen sorgten sie für fast die Hälfte der Teuerung. Die Preise stiegen in Hotels und Gasthäusern um durchschnittlich elf Prozent, im Bereich Wohnen waren es 5,1 Prozent. Tiefer in die Tasche greifen musste die Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr vor allem, um Mieten und das Instandhalten von Wohnungen zu zahlen.



Hier sehen Sie eine Grafik zur Inflation in Österreich im Oktober 2023.