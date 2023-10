Inflation: Niemand will Preistreiber sein

Niemand will verantwortlich für die Höhe der Inflation sein. So werde in der öffentlichen Meinung nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Vorleistungen auch teurer wurden, sagten die Fachverbandsobleute für Gastronomie beziehungsweise Hotellerie in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker und Hans Spreitzhofer. Stattdessen werde so getan, als ob die Branche die Preiserhöhungen willkürlich vornehme.