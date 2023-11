Das Waldviertel hat bei den Öffis große Defizite

Eindeutig die Sieger des regionalen Vergleichs sind Städte entlang der Südbahn. Wiener Neustadt, Baden und Mödling führen dank des dichten Bahnfahrplans das Ranking an (siehe Grafik oben). Sogar bis ins tiefe Mostviertel kommt man – etwa in Waidhofen an der Ybbs – von Montag bis Freitag noch auf mehr als 100 Züge pro Tag.



Waldviertel wäre nahezu unerreichbar

Das Waldviertel indes wäre ohne Buslinien, die hier dominieren, mit Öffis nahezu unerreichbar. Zwettl und Waidhofen an der Ybbs verfügen über gar keinen Bahnanschluss. Die Zahl der Busfahrgäste hat sich aber auf der Strecke Krems– Zwettl– Gmünd seit 2019 um satte 81 Prozent erhöht.