Unsere Top 5: Die heftigsten Promi-Schocker 2023

Über zehn Jahre lang soll Diddy sie körperlich misshandelt, an andere Männer verkauft und sie vergewaltigt haben. 2005 kam Cassie, die mit bürgerlichen Namen Casandra Ventura heißt, mit Combs zusammen. Dieser habe sie bei seinem Label Bad Boy Records unter Vertrag genommen und darauf in einen „drogenberauschten Lebensstil“ und in eine Beziehung gelockt.