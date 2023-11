Die Highlights für Sport-Fans im Super-Winter

März

Zwei Weltcup-Finale kann man in Berchtesgaden und Saalbach-Hinterglemm vor Ort verfolgen. Während in Bayern erneut die Snowboarder vorbeikommen, wartet am Zwölferkogel der Probegalopp für DAS Wintersport-Event der kommenden Jahre. An zwei Wochenenden testen die Ski-Asse rund um Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Mirjam Puchner und Co. die Strecken der Ski-Weltmeisterschaft 2025.