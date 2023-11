„Macht mich glücklich, dass ich das erleben darf“

Heute ist es auf den Tag genau 17 Jahre her, dass Anna Veith (damals noch unter dem Nachnamen Fenninger) ihr Debüt im Alpinen Ski-Weltcup gegeben hat. Ausgerechnet in einem Slalom in Levi. „Eigentlich untypisch für meinen späteren Karriereverlauf“, lächelt die Salzburgerin im Gespräch mit der „Krone“ im Rahmen eines Medientermins der Firma Head am Kitzsteinhorn.