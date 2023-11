Statt Parkplatz-Rennen droht Eiskasten-Roulette

„Der Kurs erinnert an Baku und Monza!“

Anders als der neue, auf dem die Formel heute mit dem Freien Training nach 41 Jahren ihr Comeback in Las Vegas feiert. Wie es sich F1-Zampano Bernie Ecclestone einst eigentlich erhofft hatte, geht´s nun über den berühmten Strip. Insgesamt warten 6,12 Kilometer, auf denen 66 Prozent Vollgas gefahren wird - mit bis zu 342 km/h Spitze. So sagen es die Simulatoren. Nicht ideal für die Aufsteiger der zweiten Saisonhälfte namens McLaren: „Lange Geraden mit wenig Abtrieb hatten heuer nicht gerade Vorrang bei unserer Entwicklung“, verrät Lando Norris, „der Kurs erinnert an Baku und Monza, das waren nicht unsere besten Pflaster.“