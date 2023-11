„Club Zero“ im Kino: Hungern bis zum Paradies

Ich habe viele Interviews mit Jugendlichen gemacht. Aus englischen, deutschen oder österreichischen Schulen. Dann habe ich auch noch ein, zwei Tage in einem Internat verbracht. Das war wichtig, um zu verstehen, was die Jugendlichen heute für Gedanken und Sorgen haben. Klimaerwärmung steht dabei an erster Stelle, da gibt es teilweise Überlebensängste. Das hat mich sehr berührt und das floss auch in den Film ein.