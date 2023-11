Grazer Verkehr lässt wieder einmal Wogen hochgehen

Groß war die Aufregung, als die „Krone“ im August erstmals darüber berichtete, dass die Bergmanngasse in Geidorf umgestaltet werden soll. Viele Pendler befürchten seitdem, dass auf dieser wichtigen Ausfahrtsstraße in Richtung Norden eine Autospur einem neuen Fahrradhighway geopfert wird. Auch der Wegfall von Parkplätzen war Thema. Verkehrsplaner von Land und Stadt wollen noch in diesem Jahr ein Konzept zur Neuverteilung der Verkehrsflächen vorlegen.