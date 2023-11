Serie an Kircheneinbrüchen: Täter ausgeforscht

Verfolgungsjagd mit Polizei

Wie sich herausstellte, war der Kriminelle auch in seinem Heimatland in ein Gotteshaus eingedrungen. Als er dabei entdeckt wurde, lieferte er sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der er die Kontrolle über den Wagen verlor und einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann sitzt nun in Ungarn in Haft.