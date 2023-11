Obersteirerin nach Hundebiss auf Intensivstation

Die Murtalerin war Dienstagmittag auf dem Weg zu ihrer Tochter in die Knittelfelder Innenstadt. Was dann geschah, wird die Hundeliebhaberin nie mehr vergessen. Denn plötzlich fiel ein Nachbarshund die 78-Jährige an. „Er hat sie umgerissen und attackiert“, schildert die Tochter im „Krone“-Gespräch. Der Schäfer soll versucht haben, ihr in den Hals und das Gesicht zu beißen.