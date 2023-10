Staatsanwalt lässt das Hundebiss-Opfer obduzieren

Am Montag gegen 9.15 Uhr kam es in Naarn zu dem tödlichen Hundebiss. Die Hundehalterin, eine 37-Jährige, war mit einem oder mehreren Hunden, auf einem Güterweg unterwegs. Zur selben Zeit joggte eine 60-Jährige auf dem betreffenden Feldweg. Aus bislang unbekannter Ursache griff der American Staffordshire die vorbeilaufende Joggerin an. Laut ersten Erhebungen versuchte die Hundebesitzerin noch den Hund oder die Hunde von der Joggerin wegzureißen, was ihr jedoch nicht gelang.