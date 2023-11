Vom blinden Hass zum Schweigen gebracht

„Zwischen Himmel und Erde gibt es Menschen, die in Frieden leben wollen. Gebt nicht auf, träumt weiter von Frieden und Glück . . .“ Das Lied „Prayers of the Mother“ hallt zurzeit durch die Ausstellung „Frieden“ im Jüdischen Museum in Wien. Ein Video zeigt die singenden Aktivistinnen der „Women Wage Peace“-Bewegung beim „March of Hope“ im Jahr 2016. Zehntausende jüdische, muslimische, christliche Israelinnen und auch Palästinenserinnen Hand in Hand, die auf Hebräisch und Arabisch ihre Hoffnung auf Frieden zu einem klingenden Gebet machten.