Alcaraz gegen Rublew ab 14.30 Uhr LIVE

Der Spanier musste sich Alexander Zverev mit 7:6(3), 3:6, 4:6 beugen und schimpfte im Anschluss über den aus seiner Sicht viel zu schnell gemachten Belag im Pala Alpitour. „Ich weiß nicht, warum sie so einen Belag am Ende des Jahres wählen“, meinte Alcaraz bei seiner Pressekonferenz. „Alle Turniere, die wir auf Hartplatz spielen, sind so, so langsam und dann kommen wir zum Masters, und sie machen ihn so schnell“, monierte der 20-jährige Spanier.