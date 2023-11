„Guterres verdient Amt als UNO-Chef nicht“

Guterres hatte sich am Dienstag seinerseits „zutiefst beunruhigt“ über die Lage in den Krankenhäusern im Gazastreifen gezeigt. Diese verzeichneten dramatische Verluste an Menschenleben, ließ der UNO-Generalsekretär in New York mitteilen. „Im Namen der Menschlichkeit fordert der Generalsekretär eine sofortige humanitäre Waffenruhe“, wurde seitens seines Büros verlautbart.