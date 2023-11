Unfallchirurg ist jetzt bester „Ninja“ des Landes

Zwei Stationen vor dem Buzzer

Bei den Herren siegte mit Stephan Schmid (47) der zweitälteste Athlet. Er hatte sich in der Vorrunde noch relativ unauffällig für den Finaldurchgang qualifiziert – so weit wie er kam dort aber dann keiner mehr. Erst zwei Stationen vor dem Buzzer war für den Unfallchirurgen aus Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten Endstation. „Ich musste im Finale früh an den Start und wollte lange nicht an den Sieg glauben. Ich war aber vor der ersten Stage nervöser als im Finale. Dort wollte ich einfach nur noch mitnehmen, was geht“, schildert Schmid, der seit sechs Jahren diese Sportart betreibt.