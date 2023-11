Werkzeug-Bande schlug in Geschäften zu

Außergewöhnliches Beutestück: Bislang unbekannte Täter suchten in jüngster Zeit einen Werkzeughandel in Spittal an der Drau heim und machten sich mit einer Dübelmaschine aus dem Staub. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich schließlich aber heraus, dass es sich offenbar nicht um den einzigen Coup der Täter gehandelt haben dürfte.