Fußgängerin wurde von Alkolenker schwer verletzt

In Ebensee war ein 53-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Gmunden am Montag auf der Lahnstraße in Richtung Bad Ischl unterwegs. Gegen 21.13 Uhr kam es auf Höhe der sogenannten Meindlwiesbrücke zu einem Unfall mit einer Fußgängerin. Die 43-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wurde am Fahrbahnrand von dem Auto erfasst, zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt.