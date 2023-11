„Team Walser“ lebt weiter: Thaler setzt Kurs fort

In Transitfrage „für Kompromisse“

Ihr Mandat als Tiroler EU-Angeordnete wolle sie bis zur Wahl 2024 behalten. Thaler ist in der EVP Bereichssprecherin für Verkehr und in dieser Funktion auch in der Transitfrage zuständig. Hier sprach sie sich für „machbare Lösungen“ und „gute Kompromisse“ aus - der unbedingten Beibehaltung aller Tiroler Anti-Transitmaßnahmen wollte sie aber nicht das Wort reden. Lob für die „erfahrene Unternehmerin, langjährige Interessenvertreterin und Politikerin mit Gespür“ kam am Montag von LH Anton Mattle und LR Mario Gerber (beide ÖVP).