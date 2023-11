„ÖVP-Postenschacher und Versorgungsjob für Thaler“

Hauser zeigt sich zudem „schockiert“ über die Entwicklungen in der Tiroler Wirtschaftskammer. „Was in den vergangenen 48-Stunden passiert ist, das hat es in Tirol selten gegeben. Gerade in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten bräuchte die Wirtschaft echte Stabilität, um die Herausforderungen zu meistern“, so Hauser. Er verlangt zudem konkrete Fakten zum Rücktritt Walsers. „Es gilt die Unschuldsvermutung, aber dennoch muss publik werden, wer in der Wirtschaftskammer und im ÖVP-Wirtschaftsbund von den kolportierten Vorwürfen wusste, vor allem seit wann. Dafür muss LH Mattle nun sorgen, um den nachhaltigen Imageschaden der Kammer zu minimieren.“