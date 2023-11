Tirols EU-Export als Retterin in höchster Not

Thaler in der IT-Branche tätig

Seit 2007 ist Thaler Inhaberin von „digithaler – Agentur für digitale Sichtbarkeit“ mit drei Mitarbeitern. Seit 2010 engagiert sie sich in der Wirtschaftskammer. 2011 gelang ihr mit dem Verkauf eines von ihr gegründeten Start-Ups ein laut Wirtschaftsbund „großer Erfolg“. Seit 2015 fungierte sie als WK-Vize-Präsidentin, seit 2022 auch als Stellvertreterin von LH Anton Mattle. Am Montag will sie Details zur weiteren Vorgangsweise erläutern.